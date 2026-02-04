IMSS Guanajuato llama a prevenir sarampión y completar esquemas de vacunación

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la delegación Guanajuato, invita a la población a tomar medidas preventivas contra el sarampión, enfermedad sumamente contagiosa que puede adquirirse en cualquier etapa de la vida, incluso, en la edad adulta, si no se padeció en la infancia.

“Los síntomas generalmente se manifiestan de 10 a 14 días después de la exposición al virus. Llega a presentarse secreción nasal, fiebre, infección en los ojos, dolor de garganta, tos, apareciendo sarpullido rojo palpable en la piel, principalmente en cara y parte superior del cuello”, señaló el doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales, coordinador de Salud Pública estatal del Instituto.

Indicó que el sarampión se propaga durante aproximadamente 3 días, hasta llegar a manos y pies, en promedio el sarpullido persiste de 5 a 6 días, hasta su completa desaparición.

Destacó la importancia de tomar medidas preventivas, principalmente la vacunación, porque también pueden presentarse complicaciones como: neumonía, infecciones del oído, diarrea grave e incluso inflamación del cerebro. La enfermedad se transmite fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Entre otras acciones preventivas para evitar contagio de la enfermedad mencionó: lavado de manos frecuente, no tocarse ojos, nariz o boca, evitar contacto con personas enfermas y cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser.

Por otro lado, recomendó acudir a las instalaciones del Instituto para completar los esquemas de vacunación necesarios acordes a la edad de cada persona.