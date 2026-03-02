Prevén lluvias y descenso térmico en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Según informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG), se prevén precipitaciones moderadas y variaciones en la temperatura durante esta semana en la entidad.

“Se anticipa la presencia de lluvias a mitad de semana, con mayor probabilidad entre miércoles y jueves. Existen condiciones favorables para lloviznas en algunas zonas y lluvia ligera en otras, particularmente en la región noroeste y en los extremos del sur del estado. Entre miércoles y viernes, podrían registrarse precipitaciones de carácter ligero a moderado”, advirtió.

Durante la primera mitad de la semana, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 30 °C, especialmente en las zonas más cálidas del estado, como el corredor industrial. Posteriormente, tras las precipitaciones, se prevé un ligero descenso térmico; no obstante, el ambiente continuará relativamente cálido.

En cuanto a temperaturas mínimas, estas podrían mantenerse entre los 10 y 12 °C de forma general, mientras que, en la zona serrana, podrían descender hasta los 7°, explicó Esquivel Longoria.

En Guanajuato capital, se estiman valores máximos cercanos a los 30 °C durante los primeros días de la semana. Más adelante, el incremento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia con acumulados aproximados de dos milímetros, lo que favorecerá un ambiente más fresco entre miércoles y jueves.

En cuanto al viento, se esperan ráfagas de entre 30 y 40 km/h este lunes, con una tendencia a disminuir en los días posteriores. Sin embargo, podrían presentarse incrementos ocasionales a lo largo de la semana. Estas condiciones contribuirán a modificar la sensación térmica.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través del portal www.acaug.ugto.mx y la página en Facebook del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato, donde se actualiza de manera permanente la información meteorológica para la entidad.