Ana Lilia Pérez asume el INE en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato llevó a cabo la toma de protesta de Ana Lilia Pérez Mendoza como nueva Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva.

Este acto se realizó de manera simultánea en 17 entidades del país, como parte de los cambios de adscripción aprobados previamente por la Junta General Ejecutiva y estuvo a cargo de la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

Durante su mensaje, la nueva titular expresó que asume la responsabilidad con plena conciencia del papel que desempeña la autoridad electoral en la consolidación de la democracia como forma de vida y patrimonio cívico que garantiza la paz social en Guanajuato y en el País. Subrayó que el INE es una institución sólida, respaldada por más de tres décadas de experiencia, sustentada en un sistema de carrera y una rama administrativa que privilegia la profesionalización y la imparcialidad en el servicio público.

Aseguró que habrá una estrecha colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) y las demás autoridades competentes, bajo un esquema de respeto institucional y suma de esfuerzos, con el objetivo de garantizar procesos electorales organizados con altos estándares de calidad y legalidad.

“Guanajuato es mi nueva adscripción y con Guanajuato es mi nuevo compromiso, el cual honraré con la ayuda de todas las mujeres y hombres que con orgullo y profesionalmente sirven a México desde los distintos órganos del Instituto Nacional Electoral”, añadió.

Durante la sesión extraordinaria, las integrantes de la Junta Local Ejecutiva dieron la bienvenida a la nueva titular y reconocieron su trayectoria dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional, destacando la relevancia de su experiencia para fortalecer los trabajos en la entidad. Asimismo, se resaltó que la integración actual de la Junta Local en Guanajuato está conformada en su totalidad por mujeres, lo que refleja el avance en la participación femenina en espacios de alta dirección dentro del Instituto.

Asistieron a este acto, representantes de los tres poderes del Estado, integrantes del Consejo General del IEEG, el Pleno del TEEG, dirigentes estatales de los Partidos Políticos con registro a nivel nacional, las y los titulares de las 15 Juntas Distritales Ejecutivas y medios de comunicación.