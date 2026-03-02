Dirigente del PAN exhorta a alcaldesa de León a acercarse al partido

Guanajuato.- El dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez, destacó la unión del partido y exhortó a la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez a acercarse luego de que ella señalara una falta de escucha a todos los militantes por la salida del diputado José Salvador Tovar Vargas. “Siempre estaremos abiertos al diálogo… si la alcaldesa siente que no se le ha escuchado, lo he dicho, aquí están las puertas, estamos a una llamada”, respondió a las declaraciones de Alejandra.

Durante una rueda de prensa, Aldo Márquez insistió en que el PAN contempla la comunicación entre sus miembros e invitó a la alcaldesa de León a buscar al partido para dialogar sus inquietudes. Anteriormente, la opinión de la leonesa sobre el abandono de la militancia del diputado local declaró una segregación en las filas panistas:

“Creo que hay gente muy valiosa que durante muchos años hemos militado en el partido y se tiene que escuchar a todas las voces”, dijo. Además de afirmar que del propio dirigente no había una proximidad hacia ella.