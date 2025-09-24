Presunto homicida es detenido por FSPE e INTERPOL en domicilio de Ocampo

Ocampo, Guanajuato.– Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en coordinación con la Policía Federal Ministerial, la Oficina Central Nacional INTERPOL México, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la detención de un hombre con orden de extradición vigente por presunto homicidio calificado.

El detenido fue identificado como Samuel “N”, de 42 años de edad, de nacionalidad mexicana y con domicilio en Guanajuato.

En el marco de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), se realizó el operativo en la comunidad La Escondida, del municipio de Ocampo.

Tras la detención fue trasladado bajo custodia a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), conforme a los tratados bilaterales de cooperación en seguridad y justicia que México mantiene con Estados Unidos.