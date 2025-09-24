Irapuato es nuevo destino turístico en el estado

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato avanza con paso firme y rumbo claro, con la realización de eventos de gran formato como la Feria de las Fresas, la Expo Agroalimentaria, la Cabalgata de Reyes, entre muchos más, consolidándose como un nuevo destino turístico en Guanajuato.

La presidenta municipal Lorena Alfaro García destacó que, en este primer año de gobierno, se impulsó una agenda turística, cultural y deportiva que fortalece la identidad de Irapuato y proyecta lo mejor de su gente hacia México y el mundo.

La ciudad ha fortalecido su promoción turística en espacios clave como el Tianguis Turístico de México, además de consolidar rutas locales en coordinación con asociaciones de guías. Cada visitante que llega descubre que Irapuato no solo se recorre, se vive.

La derrama económica habla por sí sola:

Más de mil millones de pesos gracias a eventos de gran formato.

5 mil millones de pesos en 2024, que colocan a Irapuato en una posición competitiva frente a otros municipios del estado.

Actualmente, Irapuato es la segunda ciudad más visitada de Guanajuato, un logro que refleja el esfuerzo conjunto de ciudadanía, sector turístico y gobierno municipal.