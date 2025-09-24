Participan jóvenes durante Feria de Salud en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Para fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado en la población joven, la Secretaría de Salud del Estado organizó una Feria de Salud Integral en el Instituto Tecnológico de Roque, en colaboración con la UMAPS de esta localidad.

Participaron 166 estudiantes, quienes pudieron acceder a múltiples servicios de salud, orientación y actividades de promoción del bienestar físico y mental.

Durante la jornada, se instalaron diversos módulos informativos y espacios de atención preventiva, diseñados específicamente para atender las necesidades de la población estudiantil:

Se brindó orientación en salud mental, con enfoque en la detección oportuna de señales de riesgo, estrategias de afrontamiento y canales de apoyo profesional disponibles en la región.

Con absoluta confidencialidad, se ofrecieron pruebas diagnósticas gratuitas de VIH, Sífilis y Hepatitis B, contribuyendo a la detección temprana de infecciones de transmisión sexual y promoviendo el acceso oportuno a tratamiento.

Se orientó a los estudiantes sobre hábitos y condiciones que pueden incidir negativamente en su salud, tales como el sedentarismo, tabaquismo, alimentación inadecuada y consumo de sustancias, entre otros.

Y se proporcionó información detallada sobre métodos anticonceptivos, sus beneficios y disponibilidad en las unidades de salud, con el objetivo de fomentar decisiones responsables y una sexualidad informada.

Se aplicaron esquemas de vacunación contra Tétanos, Hepatitis B, Sarampión y Rubéola, reforzando así la protección inmunológica de los jóvenes, de acuerdo con las recomendaciones del Programa de Vacunación Universal.

Mediante dinámicas educativas, se concientizó a los participantes sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito, el uso responsable de vehículos motorizados y la prevención de accidentes.