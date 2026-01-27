Presunto extorsionador amenazada de muerte a sus víctimas; ya fue vinculado

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional “A”, frenó la actividad criminal de ÓSCAR FRANCISCO “N”, quien fue vinculado a proceso penal por el delito de extorsión agravada; utilizaba amenazas de muerte para extorsionar.

La investigación inició tras una denuncia de hechos suscitados en fechas recientes, cuando el hoy detenido acudió a un domicilio de dicha entidad y utilizó un pagaré para exigir un pago monetario.

ÓSCAR FRANCISCO “N” afirmó actuar en representación de un grupo criminal, exigiendo pagos semanales bajo la amenaza de atentar contra la integridad de la familia de la víctima.

El análisis de inteligencia pericial y el trabajo de campo de agentes de investigación criminal permitieron establecer el modus operandi del sujeto y el lugar donde se encontraba en el momento que se cumplimentó la orden de aprehensión.

Tras su captura, la agente del Ministerio Público presentó las pruebas ante un Juez, quien determinó la vinculación a proceso penal bajo la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar.