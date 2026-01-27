Guanajuato suma casi 5 mil desaparecidos

Guanajuato, Gto.- Guanajuato acumula 4 mil 895 personas reportadas como desaparecidas, acorde con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas esto a partir del año 2010. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se analizó la propuesta para armonizar la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato con la legislación federal.

El diputado local de Morena David Martínez Mendizábal propuso que se consideren tres aspectos: 1) Incorporar nuevas herramientas y sistemas que faciliten la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 2) Incorporar obligaciones para las autoridades y particulares para su colaboración en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. 3) El fortalecimiento institucional con énfasis en las Fiscalía Especializada en los delitos de desaparición.

Dentro de una de las propuestas se busca la obligatoriedad de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares cuente con las siguientes unidades: Especializada en Investigación, de Análisis de Contexto, de Atención y Seguimiento a Víctimas; de Búsqueda Inmediata y de larga data, así como la Unidad Especializada en delitos cibernéticos.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks hizo énfasis en que las tres iniciativas analizadas ofrecen elementos valiosos y complementarios para fortalecer la legislación en la materia. Asimismo, subrayó la importancia de integrar aportaciones de universidades, especialistas, colectivos y organizaciones independientes, así como de recuperar las mejores prácticas nacionales e internacionales.

“México nos necesita y Guanajuato espera de nosotros soluciones. En ocasiones cito a Jesús Reyes Heroles, que fue un gran intelectual que propició reformas en este país y él se refería a que hay dos tipos de políticos, los que explican y los que resuelven. Hoy lo que se requiere son soluciones de parte de todos nosotros”, añadió.

En la reunión participaron representantes de la Coordinación General Jurídica, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad y Paz, del Instituto de Seguridad Social del Estado, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.