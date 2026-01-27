Ayuntamiento de Irapuato busca consolidarlo como destino turístico

Ciudad de México.- Con el objetivo de posicionar a Irapuato como un referente nacional en materia cultural, artística y de activación del espacio público, autoridades del Gobierno Municipal presentaron en la Ciudad de México el programa de actividades del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) y del Festival de la Ciudad 2026, “Somos Eraitzicutzio”, por el 479 aniversario de la fundación de Irapuato.

La presentación se llevó a cabo en el Hotel Hilton México City Reforma y fue encabezada por la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, quien destacó la importancia de llevar los proyectos culturales del municipio a escenarios nacionales, como parte de una estrategia integral de promoción cultural, turística y de fomento a la identidad.

Durante su mensaje, la Alcaldesa subrayó que Irapuato vive una etapa de transformación que coloca a la cultura como un eje fundamental para el desarrollo social y económico de la ciudad.

“Hoy Irapuato se proyecta al país como una ciudad que cree en el arte, en su gente y en el poder de la cultura para transformar comunidades. Presentar nuestros festivales en la Ciudad de México es compartir nuestra identidad, nuestro talento local y nuestra visión de futuro, y es también una invitación abierta para que más personas conozcan y vivan Irapuato”, afirmó Alfaro García.

El Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) se ha consolidado como una plataforma que impulsa la participación de artistas locales y nacionales, generando procesos de intervención artística en espacios públicos, barrios tradicionales y zonas comerciales, contribuyendo al embellecimiento urbano, la apropiación del espacio público y la convivencia social.

Por su parte, el Festival de la Ciudad 2026 “Somos Eraitzicutzio” contempla una amplia agenda cultural, artística, patrimonial y cívica, con más de 150 actividades programadas en distintos puntos del municipio, celebrando la historia, las raíces y la diversidad cultural de Irapuato, a través de música, danza, teatro, artes visuales, literatura y expresiones comunitarias.

La proyección nacional de ambos festivales permite fortalecer el posicionamiento de Irapuato como un destino cultural dinámico, incluyente y en constante evolución, además de impulsar el turismo cultural y generar vínculos con artistas, gestores culturales y públicos de distintas regiones del país.