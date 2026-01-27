Ayuntamiento de Irapuato busca consolidarlo como destino turístico

En el marco del 479 aniversario, se espera que el municipio se posicione como referente nacional en materia cultural y artística

Redacción Notus27 enero, 2026

Ciudad de México.- Con el objetivo de posicionar a Irapuato como un referente nacional en materia cultural, artística y de activación del espacio público, autoridades del Gobierno Municipal presentaron en la Ciudad de México el programa de actividades del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) y del Festival de la Ciudad 2026, “Somos Eraitzicutzio”, por el 479 aniversario de la fundación de Irapuato.

La presentación se llevó a cabo en el Hotel Hilton México City Reforma y fue encabezada por la presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, quien destacó la importancia de llevar los proyectos culturales del municipio a escenarios nacionales, como parte de una estrategia integral de promoción cultural, turística y de fomento a la identidad.

Durante su mensaje, la Alcaldesa subrayó que Irapuato vive una etapa de transformación que coloca a la cultura como un eje fundamental para el desarrollo social y económico de la ciudad.

“Hoy Irapuato se proyecta al país como una ciudad que cree en el arte, en su gente y en el poder de la cultura para transformar comunidades. Presentar nuestros festivales en la Ciudad de México es compartir nuestra identidad, nuestro talento local y nuestra visión de futuro, y es también una invitación abierta para que más personas conozcan y vivan Irapuato”, afirmó Alfaro García.

El Festival de Intervenciones Urbanas (FIU) se ha consolidado como una plataforma que impulsa la participación de artistas locales y nacionales, generando procesos de intervención artística en espacios públicos, barrios tradicionales y zonas comerciales, contribuyendo al embellecimiento urbano, la apropiación del espacio público y la convivencia social.

Por su parte, el Festival de la Ciudad 2026 “Somos Eraitzicutzio” contempla una amplia agenda cultural, artística, patrimonial y cívica, con más de 150 actividades programadas en distintos puntos del municipio, celebrando la historia, las raíces y la diversidad cultural de Irapuato, a través de música, danza, teatro, artes visuales, literatura y expresiones comunitarias.

La proyección nacional de ambos festivales permite fortalecer el posicionamiento de Irapuato como un destino cultural dinámico, incluyente y en constante evolución, además de impulsar el turismo cultural y generar vínculos con artistas, gestores culturales y públicos de distintas regiones del país.

Redacción Notus27 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información