Presunto estafador huye tras ser descubierto

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Presunto ladrón y estafador es denunciado en redes sociales, intentaba robar un celular.

Según la persona que denunció el aparentemente intento de robo, los hechos ocurrieron así: en la ciudad de San Miguel de Allende una persona intentaba vender un celular de alta gama, que ofreció a través de redes sociales; acto seguido un hombre identificado como “Ingeniero Ángel” se mostró interesado en el artículo y tanto comprador como vendedora pactaron una cita para cerrar la venta.

La cita tuvo lugar a un costado de un banco, en una cafetería, al parecer el “ingeniero Ángel” se sustentó como dueño del lugar, realizado algunos actos que hicieran parecer que esto era verdad.

La vendedora entregó al “ladrón” el celular, este con el pretexto de revisar la procedencia del artículo subió al segundo piso del local diciendo que uno de sus empleados verificaría si el teléfono no era robado.

El instinto de la vendedora la llevó a acercarse a la barra y a preguntar a los empleados si el ingeniero Ángel era el dueño del lugar, a lo que ellos le dijeron que era un hombre que jamás habían visto.

El ingeniero regresó a la mesa con el celular, pero sin la caja en la cual se le había entregada, posteriormente volvió a subir y la vendedora dijo que aprovechó para guardar su celular en su bolsa.

El “estafador” regreso con la caja pero había desprendió de ella el número IMEI, al ser cuestionado por la compradora este negó el hecho.

La vendedora dejó en claro que no continuaría con la venta y se retiraría, sin embargo el ingeniero la cuestionó de el porque y al parecer comenzó a seguirla, la vendedora sacó un celular y comenzó a grabar y a cuestionar al supuesto ladrón y estafador.

Acto seguido el ingeniero Ángel, corrió del lugar y aparentemente fue detenido metros adelante por un tránsito, pero también escapó de él al seguir corriendo.