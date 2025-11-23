Agente de la Fiscalía es asesinado en Yuriria

Un miembro de la agencia de Investigación Criminal fue asesinado a balazos, además un menor de edad resultó herido

Redacción Notus23 noviembre, 2025

Yuriria, Guanajuato.- Un agente de investigación criminal miembro de la Fiscalía General del Estado fue asesinado a balazos, en Yuriria, además un menor de edad resultó herido.

La Fiscalía a través de un comunicado confirmó el deceso del agente identificado como Gustavo Niño Juárez, el cual fue encontrado sin vida en el Barrio de Santa María en la calle San Pablo esquina con Lago Chapala, en el municipio de Yuriria.

La Fiscalía informó que el agente se encontraba disfrutando de su día de descanso cuando fue víctima de la agresión.

Vecinos del lugar dieron parte a las autoridades mencionando que en un automóvil estacionado se encontraban personas heridas, lo que desató un despliegue policiaco en la zona.

La Fiscalía señaló que mantiene una exhaustiva investigación para dar con los responsables de este asesinato, así mismo envío las respectivas condolencias a los familiares del agente asesinado.

