“Lunes embotellado” se esperan bloqueos carreteros

Irapuato, Guanajuato.- Se han anunciado una serie de movilizaciones por parte de campesinos y transportista en las principales carreteras del Estado de Guanajuato para el día lunes 24 de noviembre.

El Paro Nacional convocado por el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano FNRCM, además de la unión a dicho movimiento por parte de los transportistas quienes también realizarán manifestaciones auguran una jornada caótica para los automovilistas que transiten por las diferentes carreteras del Estado.

El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) de Guanajuato anunció que se unirá a dichas manifestaciones señalando que se realizarán de manera pacífica y que solo serán caravanas que se dirigirán al distrito de riego 11 en la ciudad de Irapuato.

Sin embargo, los dirigentes del MAC no descartaron la posibilidad de que las manifestaciones suban de nivel, si es que no son atendidas sus demandas por parte de las autoridades y se bloquen diversas carretera como la Irapuato – León en el trébol del ITESI, o la carretera Irapuato – Pénjamo, así como la Irapuato – Salamanca.

Los campesinos demandan defender el campo mexicano, buscando mejores precios a las cosechas, además de parar la ley de Aguas propuesta por la presidencia Sheinbaum, mientras que los transportistas exigen mayor seguridad en las carreteras, por tal motivo realizan este paro nacional.

Así que, recomendamos a las personas que tienen la necesidad de realizar un viaje por carretera el día de mañana lo realicen de manera muy temprana o de plano cancelen su salida ya que existe la posibilidad de bloqueos en carreteras de Guanajuato y en otros estados del país.

Se recomienda a los automovilistas que transiten por las vías con destino a Irapuato, especialmente cerca del área donde se ubica el Módulo de Riego 11, estar atentos a posibles congestionamientos viales debido a la caravana.