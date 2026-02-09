Presume Libia créditos por más de 468 millones y anuncia nueva bolsa para emprendedores en 2026

León, Guanajuato.- En una nueva emisión del programa Conectando con la Gente, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó los resultados 2025 y los programas 2026 de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, destacando la evolución de los esquemas de financiamiento que hoy ofrecen créditos de mayor monto, plazos más amplios y reglas más accesibles, diseñados a partir de la escucha directa de la ciudadanía.

Durante la transmisión, la Gobernadora subrayó que por primera vez Guanajuato cuenta con una institución de crédito verdaderamente social, creada para apoyar a personas que antes no eran sujetas de financiamiento, especialmente mujeres, jóvenes y emprendedores.

Tan solo en 2025, la Financiera aprobó 6 mil 455 financiamientos por más de 468 millones de pesos, lo que permitió conservar más de 8 mil empleos en sectores como comercio, servicios, agroindustria e industria.

Acompañada por Ivon Padilla Hernández, Directora General de la Financiera, la Gobernadora dio a conocer que para 2026 se contará con una bolsa de 403.5 millones de pesos, con la meta de impulsar a 3 mil 990 personas mediante financiamientos y a 4 mil nuevos emprendedores con apoyos económicos no reembolsables, en los 46 municipios del estado.

Como parte de las mejoras a los programas, se anunció que algunos esquemas ahora permiten montos de hasta 1.5 millones de pesos y plazos de pago más largos, ajustados a los ciclos productivos, además de tasas preferenciales y mayores opciones de garantía, lo que facilita que más personas puedan hacer crecer o consolidar sus negocios.

El programa también dio voz a historias de vida que reflejan el impacto del financiamiento social, como la de Graciela Lugo, propietaria de una ferretería en San Luis de la Paz, y Jesús Malagón, emprendedor de Uriangato, quienes compartieron cómo estos créditos les permitieron fortalecer su actividad económica y generar ingresos para sus familias.

Finalmente, la Gobernadora reiteró la invitación a acercarse a la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, conocer sus programas y aprovechar los esquemas de crédito que hoy son más grandes, más flexibles y pensados para la gente, bajo el principio de este Gobierno de la Gente: menos ventanilla y más ciudadanía.

Si te interesa acceder a un financiamiento, acércate a la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, la cual cuenta con siete sedes regionales y módulos: en Celaya, encuéntranos en la Calle Manuel Doblado número 102, segundo piso, zona centro; en Dolores Hidalgo en la Calle Querétaro, número 4, local 3, zona centro; en Irapuato la nueva ubicación es en el Centro de Gobierno en Vialidad Interior, Av. Siglo XXI #412, Colonia Los Sauces, primer piso; en León nos ubicamos en el bulevar Juan José Torres Landa número 3201, colonia Jardines de Jerez, planta baja; en Moroleón la nueva ubicación es Calle Ponciano Vega número 70, colonia centro; en Silao la ubicación es avenida Mineral de Valenciana S/N en Puerto Interior y en el municipio de San José Iturbide, Plaza Principal número 7, interior 1, zona centro.

Para más información visita el sitio web: creemosenti.com ó llama al teléfono 477 1481242 y síguenos en las redes sociales como: @tupuedesgente.