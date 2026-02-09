Otra vez: extracción “ilegal de materiales”, en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Personal de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial -PAOT- realizó una visita a un terreno situado en las faldas de la Sierra de Pénjamo, donde al parecer estaban extrayendo materiales de manera ilegal. En los últimos 10 años, han sido evidenciados dos problemas forestales en la zona de Cuerámaro, aunque en ningún caso existe evidencia de sanciones a presuntos responsables o dueños de terrenos.

En el año 2015 fue considerado como ecocidio a la deforestación en una zona perteneciente al área natural protegida en el municipio de Cuerámaro, en la zona ubicada en la localidad de la Regalada, donde se devastó un predio con un área aproximada a las 12.5 hectáreas deforestadas.

Ahora la PAOT informó que “en el municipio de Cuerámaro, personal de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, previa notificación, llevó a cabo una visita de verificación a un sitio destinado a la extracción de material pétreo. Durante la diligencia se levantó el acta circunstanciada correspondiente, en la que se asentaron de manera detallada los hechos y datos obtenidos, a efecto de integrarlos al expediente respectivo, para la determinación de las acciones que conforme a la ley correspondan”.

De tal información no se dio a conocer el punto exacto de la extracción de material, si hay detenidos, desde cuándo estaban haciendo uso del lugar, quién es el dueño y la cantidad de dinero que podrían estar sacando como producto de este acontecimiento.