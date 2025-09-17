Presidente estatal del PAN está para los amigos, no para los panistas

Pénjamo, Guanajuato.- El PAN de Guanajuato representado por Aldo Márquez, al parecer sólo acepta a los militantes de su contentillo, así lo dijo el ex alcalde panista Juan José García López, luego del externar que “al amigo la justicia y la gracia y el favor y al que no es amigo, las cuotas”. El panista, dijo que no han podido validar la planilla para contender por la dirigencia municipal de su partido en Pénjamo, al presuntamente ser obstaculizados con el pago “ilegal” de cuotas, aunado a la falta de diálogo tanto con el actual presidente municipal panista como el estatal, al que señaló que los trata como tianguistas.

A unos días de la renovación de las dirigencias del PAN municipales y consejeros estatales en Guanajuato, casos como el de Pénjamo, donde al parecer la dirigencia estatal, ha “hecho lo posible” para que solamente se registre una planilla, han sido evidenciados por un grupo de panistas que presuntamente, demandaron condiciones legales.

Juan José García López, aspirante a dirigir el PAN de Pénjamo, junto a otros panistas, llegó a las instalaciones del comité municipal a realizar una rueda de prensa, sin embargo, las oficinas estaban cerradas, cuando se supone tendrían que estar abiertas, “¿no es la casa de todos los militantes?”, dijeron.

“En esta exclusión han existido pagos retroactivos, sin fundamente, han desconocido constancias previas válidamente expedidas, estos actos no sólo disminuyen la certeza; lo que pedimos al tribunal estatal en este escenario que restituya los derechos electorales”, dijo el doctor Juan José García.

Hay que señalar que luego de las declaraciones de los panistas, expresaron que pocos han hecho público la situación que viven, al exponer que al parecer la dirigencia estatal, entre Aldo Márquez y Juanita de la Cruz especialmente, han querido alinear a los militantes, sólo bajos sus intereses y no bajo los estatutos que se rigen y detallaron que de seguir así se estaría acabando la democracia.