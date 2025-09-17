“la gente está hasta la chingada…” alcalde de Uruapan

El presidente municipal, suspendió la construcción del teleférico estatal, en protesta a esta situación de inseguridad que se vive en el municipio

Uruapan, Michoacán.- Alcalde de Uruapan Carlos Manzo, dijo que están listos para un “levantamiento fuerte de voz, de justicia y si es necesario, en armas”, luego del Grito de Independencia aunado a la suspensión de la construcción del teleférico en protesta a esta situación de inseguridad que se vive en el municipio.

El edil, tomó la decisión de colocar sellos de clausura a esta obra estatal, y dijo que asume las consecuencias políticas y económicas de detener este proyecto hasta que se haga justicia por el asesinato del policía que sólo forma parte de uno de muchos hechos delictivos en la región.

Carlos Manzo, solicitó la intervención del gobierno federal para combatir a la delincuencia en su municipio, sobre todo aquellos delitos que obedecen al orden federal, “la gente está hasta la chingada; quiero hacerle un llamado a la delincuencia organizada, que no se metan con los buenos y si ustedes no se aplacan, puede haber un levantamiento en armas”.

