Estudiante de la UG gana primer lugar en concurso “Three Minute Thesis”

Irapuato, Guanajuato.- Héctor Andrés Gómez Álvarez, estudiante del Doctorado en Ingeniería Eléctrica del Campus Irapuato – Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), obtuvo el primer lugar en el concurso Three Minute Thesis (3MT) durante el Segundo Congreso de la Juventud Científica de Guanajuato 2025, celebrado los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2025 en el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO).

En esta competencia, el estudiante presentó su investigación doctoral, dirigida por el Dr. Oleksiy Shulika, profesor de la División de Ingenierías, enfocada en el uso de cálculos cuánticos para diseñar sensores ópticos innovadores capaces de detectar sustancias contaminantes.

El proyecto combina simulaciones moleculares y tecnología fotónica con aplicaciones en el monitoreo ambiental, lo que lo convierte en una aportación de gran relevancia científica y social.

El ganador compartió su sentir: “Este premio significa que logré transmitir mi trabajo de manera clara y entendible para todos, y eso me anima a seguir compartiendo la ciencia con más personas”.

Héctor Andrés es originario de Salamanca, Guanajuato. Es egresado del programa de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la UG sede Salamanca y es Maestro en Ingeniería Electrónica Aplicada, programa que cursó en la UG sede Yuriria, en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios.

El Congreso de la Juventud Científica fue convocado por la Red de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Emergentes para la Mitigación de CO2 (RIDTEM) y reunió a estudiantes de licenciatura y posgrado en áreas como Física, Química, Ingeniería, Salud y Computación, con el objetivo de fomentar la vinculación académica y la difusión de proyectos de alto impacto.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la Universidad de Guanajuato con la formación de profesionales capaces de generar conocimiento de frontera y soluciones a los grandes retos de nuestro tiempo.