Presidente de Juventino Rosas, ahora si tomará el papel de alcalde

Juventino Rosas, Guanajuato.- “Ya me pondré en mi papel de alcalde y no de amigo del pueblo”, así lo escribió el alcalde independiente Fidel Ruiz de Juventino Rosas, luego de que fue evidenciado dando tequila a pobladores del municipio y recalcó “Y quiero aclarar aquí toma quien quiere, su servidor en 32 años de edad, nunca he ingerido bebidas embriagantes”.

El presidente municipal de Juventino Rosas de 32 años, recurrentemente ha publicado fotografías que van desde tomando un baño, haciendo live´s manejando, bailando, según él porque es “natural”, aunque se supone que existen reglamentos de tránsito, bando de policía y buen gobierno, entre otros que deberían aplicarse.

En el comentario del edil, una parte dice “la realidad es que quieren un presidente más correcto, más educado, más responsable como lo dicen, con todo gusto lo haré a partir de hoy, solo espero después no salgan con que ya se le subió o ya no los peló”.

“Saben hoy me tocó ver esta publicación y sobre todo su contenido y comentarios de la ciudadanía que por medio de un perfil anónimos expresan su sentir. Tenga la seguridad que también los tomamos en cuenta y créanme que prometo que cambiaré mi manera de ser y de expresarme, jamás pensé que ser natural como es mi ser, ofendiera o perjudicara.

La realidad es que quieren un presidente más correcto, más educado, más responsable como lo dicen, con todo gusto lo haré a partir de hoy, solo espero después no salgan con que ya se le subió o ya no los peló, ya me pondré en mi papel de alcalde y no de amigo del pueblo.

Y tenga la seguridad que en 11 meses y 24 días de gobierno gestionamos más recurso que muchos en sus 3 años y los números no mienten, y que trabajando con los 3 órdenes de gobierno poco a poco recuperamos La Paz en nuestro municipio. Recuerden como estábamos hace 3 o 5 años los comerciantes y la ciudadanía en general, ¿o ya lo olvidaron?

Y quiero aclarar aquí toma quien quiere, su servidor en 32 años de edad, nunca he ingerido bebidas embriagantes, aquí toma quien quiere y desea. Excelente tarde de parte de su Presidente Fidel Ruiz”.