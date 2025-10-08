Proyectan “La Falla” en la Escuela Normal de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato fue proyectada “La Falla”, documental de Alana Simões que retrata con ternura, rigor y valentía el mes decisivo de despedida de una maestra llamada Celeste y la forma en que sus alumnos enfrentan ese vacío anunciado.

La cinta fue exhibida por Cine La Mina, organismo cultural no oficial que impulsa el séptimo arte y que hace labor itinerante al llevar películas a comunidades y centros de enseñanza.

El documental habla de aquello que muchas veces se calla: ¿qué les narramos a las infancias? ¿Cómo sostener un vínculo afectivo cuando quien enseña se va? En esa aula de primaria, en Jalisco, lo cotidiano y lo trágico convergen: los niños viven el anuncio del traslado de su maestra, cargan en sus miradas el desasosiego de lo incierto y, al mismo tiempo, resisten con preguntas simples y reveladoras sobre lo que significa pertenecer, crecer y sostener un lugar. La Falla advierte las grietas del sistema educativo, esos vacíos emocionales que las políticas no ven, pero que los cuerpos y los corazones sienten.

Fue especialmente significativo proyectarla en un espacio en el que se forman educadoras y educadores: en la Normal, donde se piensa la educación, dilemas como el duelo infantil, la fragilidad humana y la responsabilidad docente resuenan con fuerza, destacó Óscar Espinoza, vocero de Cine La Mina: “No llevamos a nuestra comunidad fantasía ni evasión: llevamos una película que nos habla de nosotros mismos, que acompaña la mirada de quienes habitan aulas y territorios, que insiste en que lo real también merece escucha”.

La siguiente proyección será del documental será en Irapuato: el próximo jueves 23 de octubre, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, del centro de la ciudad, a las 7 de la noche.

Cine La Mina es un proyecto de exhibición independiente que, desde Guanajuato, impulsa una forma distinta de ver cine: con los pies en el territorio, con el corazón en las comunidades y con la mirada puesta en las historias que nos revelan como país. Su emblema es “Exhibir también es hacer cine”, que este año celebra su cuarta edición, recorre comunidades, plazas y escuelas del estado de Guanajuato, llevando películas mexicanas a lugares donde el cine comercial rara vez llega. Esta edición es posible gracias al apoyo del Programa FOCINE del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), así como al esfuerzo conjunto de colectivos, aliados y públicos que mantienen viva la convicción de que la pantalla también puede ser una herramienta de encuentro, aprendizaje y resistencia cultural, destaca Óscar Espinoza.