De las tumbas a los escenarios “Los Sepultureros”

Manuel Doblado, Guanajuato.- Del panteón a los escenarios: así fue la historia de “Los Sepultureros”, grupo fundado en la comunidad de San José de Otates, Manuel Doblado. Después de ser los encargados de cavar fosas y cubrir con mezcla las gavetas del panteón, en sus ratos libres tomaban sus instrumentos y se ponían a ensayar, sin imaginar que la fama y el éxito los esperaban. Su destino estaba arriba de los escenarios, y no debajo de la tierra cavando hoyos.

Uno de los cofundadores de este grupo musical fue Raúl Hernández originario del municipio de Manuel Doblado, además de Antonio Duran López, Adrián Serna, Jesús Soto, Santos Cortés.

El gusto musical de Raúl provino de su padre quien tenía una orquesta llamada “La Orquesta de Don Lupe” el cual murió en una pelea suscitada en una cantina, un “borracho” en la comunidad de el Guayabo de Santa Rita fue quien privó de la vida al padre del cofundador de los Sepultureros.

Así a principios de la década de los años sesentas, comenzó el peregrinaje de la agrupación por bailes en la regios que poco a apoco se fueron extendiendo hacia lugares cada vez más lejanos de su natal Manuel Doblado.

A partir de amenizar bailes y de ser invitados por algunos promotores a diferentes ferias, llegaron hasta la Ciudad de México, en donde conocieron a la vocalista Elizabeth María Cristina Mendoza Espinoza de los Monteros conocida en el ámbito musical como la Dulce Rosario, quien formaría parte de esta agrupación musical y esta incorporación catapultaría a los músicos dobladenses a ser considerados uno de los grupos tropicales más exitosos de los años setentas y ochentas.

La fama alcanzó a los músicos dobladenses cuando firmaron un contrato con la disquera Melody y a partir de entonces comenzaron a tener éxito en México y Estados Unidos logrando grandes ventas de sus discos, alcanzando discos de oro.

Así mismo, los sepultureros fueron invitados a participar en diferentes películas. Tales como “El Federal de Caminos”, “Las Ovejas Descarreadas”, finalmente “El billetero”.

Así entre tumbas y notas musicales un grupo de jóvenes dobladenses saltaron a la fama y alcanzaron el reconocimiento del público gustoso de la música tropical en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.