Presidenta de Huanímaro, Laura Villalpando, rinde su Primer Informe de Gobierno

Huanímaro, Guanajuato

La presidenta municipal Laura Villalpando Arroyo rindió su Primer Informe de Gobierno de la administración pública 2024-2027, en el que dio cuenta de los principales logros alcanzados durante su reelección al frente del municipio.

En sesión solemne de Ayuntamiento, Villalpando Arroyo presentó los resultados de su gestión, subrayando que su administración se ha enfocado en tres ejes principales: infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento de la seguridad pública.

La alcaldesa destacó que durante este primer año se realizaron acciones de pavimentación en calles de comunidades y de la cabecera municipal, así como rehabilitación de caminos rurales para mejorar la conectividad. Además, se invirtió en alumbrado público eficiente, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir costos de energía.

En materia social, informó sobre la ampliación de apoyos alimentarios, becas educativas para estudiantes de nivel básico y medio superior, así como programas de salud preventiva que beneficiaron a cientos de familias huanimarenses.

Villalpando Arroyo reconoció los retos en materia de seguridad, pero aseguró que se ha trabajado en la profesionalización de los elementos de Policía Municipal, así como en la adquisición de patrullas y equipamiento para fortalecer la vigilancia en todo el territorio.

En el aspecto financiero, la presidenta municipal señaló que su administración ha mantenido finanzas sanas, con un uso responsable de los recursos públicos y con rendición de cuentas permanente.

Durante su discurso, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para seguir trabajando en conjunto con el gobierno municipal.

Al informe asistieron representantes del Congreso del Estado, funcionarios estatales y federales, así como ciudadanos que reconocieron el trabajo de la actual administración.