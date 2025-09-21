Dos mujeres resultan gravemente heridas tras ser embestidas por un tren en Pénjamo

La camioneta en la que viajaban fue prensada y arrastrada más de 10 metros en la carretera estatal La Herradura

Redacción Notus20 septiembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato

La tarde de este sábado 20 de septiembre se registró un fuerte accidente ferroviario en la carretera estatal La Herradura, a la altura de la comunidad Zapote de Barajas, donde dos mujeres resultaron gravemente lesionadas después de que el tren impactara y arrastrara la camioneta en la que viajaban.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban en una camioneta blanca marca GMC y se dirigían a la comunidad de Potreros. Según versiones preliminares, la conductora habría intentado ganarle el paso a la locomotora, pero no alcanzó a cruzar, lo que provocó que el tren prensara el vehículo y lo arrastrara aproximadamente 10 metros, dejándolo completamente destrozado.

El accidente ocurrió minutos antes de las seis de la tarde. Testigos del hecho realizaron llamadas de emergencia al 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de OxiMedic, quienes acudieron de inmediato al sitio.

Las dos mujeres, entre ellas una joven de alrededor de 19 años, fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas en estado grave a un hospital privado de Pénjamo para recibir atención especializada.

Autoridades locales confirmaron que el accidente ya es materia de investigación para determinar con precisión las causas y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, la zona permaneció bajo resguardo de las corporaciones de emergencia durante las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada.

Redacción Notus20 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información