Enfrentamiento en Valle de Santiago deja 7 muertos y 1 lesionado

Valle de Santiago, Guanajuato

Siete personas perdieron la vida a balazos y una más resultó herida, luego de un “enfrentamiento” armado afuera de una cantina, en el poblado de Las Jícamas, en Valle de Santiago.

La comisaría de Valle de Santiago informó que a las 18:55 horas, en la calle 16 de Septiembre de la comunidad de Las Jícamas, había ocurrido una balacera propiciada entre civiles.

Según el reporte emitido por la central de emergencias, estaban varias personas tiradas sobre la vía pública frente a una cantina denominada “Las Brujas”, presentando heridas provocadas por balas “al llegar al lugar se visualiza personas tiradas sobre la vía pública frente a la tienda Las Brujas con líquido hemático así como varios cartuchos percutidos, desconociendo calibre y cantidad, al llegar paramédicos de bomberos a cargo indicando que 7 masculinos ya no contaban con signos vitales y 1 masculino se encontraba lesionado presentando lesión en la altura del tórax lado derecho siendo trasladado al hospital bicentenario por la unidad de bomberos en código Rojo”.

En la zona fueron encontrados múltiples cartuchos percutidos, sin que hasta el momento se precise el calibre ni la cantidad, subrayando que al parecer fue un enfrentamiento entre grupos rivales.

En relación a las víctimas no se dieron a conocer detalles sobre sus identidades y otro dato que determine si eran de ese poblado o porque estaban ahí, tampoco se informó qué pasó con los presuntos homicidas.