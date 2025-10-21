Presidencia de Pénjamo impulsa la eficiencia administrativa con la emisión de constancias ciudadanas

Entre los documentos que se expiden se encuentran la identificación provisional, el comprobante de domicilio o lugar de origen y la constancia de ingresos para dependientes económicos

Redacción Notus20 octubre, 2025

Pénjamo, Gto.

Con el propósito de acercar los servicios públicos y facilitar la realización de trámites personales, la Presidencia Municipal de Pénjamo, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, lleva a cabo la emisión de diversas constancias dirigidas a la ciudadanía penjamense.

Entre los documentos que se expiden se encuentran la identificación provisional, el comprobante de domicilio o lugar de origen y la constancia de ingresos para dependientes económicos. Estos documentos permiten a los ciudadanos subsanar requisitos en distintos procedimientos oficiales, promoviendo con ello una gestión municipal más accesible, transparente y eficiente.

Esta acción forma parte de la política pública impulsada por la presidenta municipal Yozajamby Molina, enfocada en brindar atención cercana, ordenada y con enfoque social a las familias de Pénjamo. Con ello se busca fortalecer la confianza ciudadana y facilitar la interacción con las instituciones públicas.

Además de agilizar trámites, la iniciativa fomenta la transparencia y reduce posibles actos de corrupción al simplificar los procesos administrativos. La modernización y digitalización de estos servicios contribuyen al ahorro de tiempo y recursos, beneficiando tanto a la población como a las empresas, e impulsando el desarrollo económico y social del municipio.

