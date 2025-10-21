Arranca obra de rehabilitación de red de agua potable en Potreros

Pénjamo, Gto.

La tarde de este lunes se llevó a cabo el arranque de la obra de Rehabilitación de la red de agua entubada en la comunidad de Potreros, encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina y la subsecretaria de Inclusión e Inversión de la Secretaría del Nuevo Comienzo, Karla Sofía Padilla Ledesma.

Con una inversión de $3,477,017.43 pesos, esta obra beneficiará directamente a más de 400 habitantes de la zona, garantizando un servicio de agua potable más eficiente y de calidad para las familias de la parte alta de la comunidad.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de 2,464 metros de red hidráulica, así como la instalación de nuevas tuberías de PVC y acero galvanizado en distintos diámetros, la construcción de cajas de operación de válvulas y la conexión de 80 tomas domiciliarias, mejorando de fondo la infraestructura de distribución del vital líquido.

En su mensaje, la presidenta Yozajamby Molina destacó el esfuerzo conjunto entre los gobiernos municipal y estatal para concretar esta obra, subrayando que “el agua es vida y llevarla hasta los hogares es una muestra clara de que estamos trabajando por el bienestar de nuestra gente”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y refrendó el compromiso de su administración de seguir realizando obras con sentido social, que transformen positivamente la vida de las personas.

“Estamos haciendo calles que llevan a centros deportivos, escuelas e incluso a las iglesias; obras que conectan a la gente, pero sobre todo, que acercan las oportunidades y la esperanza a nuestras comunidades”, expresó la alcaldesa.