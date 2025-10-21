Diego León Zavala, nuevo director de Asuntos Jurídicos de Guanajuato

Guanajuato Guanajuato.- La presidenta municipal Samantha Smith dio a conocer que Diego León Zavala es el nuevo director de Asuntos Jurídicos. Sustituye a Daniel Lara Chagoyán, quien fungió como titular de la instancia desde el mes de julio del presente año.

La salida de Lara Chagoyán fue por motivos personales, pues aceptó una oferta laboral en Ciudad de México

Diego León Zavala, quien, aseguró Smith Gutiérrez, aportará su amplio conocimiento, trayectoria y experiencia para fortalecer al área jurídica y lograr una excelente vinculación interinstitucional.

El nuevo titular de la dependencia es licenciado en Derecho, especializado en Administración Pública, Administración Municipal y Gestión Pública, cuenta con maestría en Dirección y Gestión Pública Local para Directivos Municipales de Iberoamérica. Fue director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del año 2002 al 2013.

Fue magistrado propietario de la Primera Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de junio de 2013 a junio del año 2020 y presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Guanajuato en el periodo 2016-2018; antes de aceptar la titularidad de Asuntos Jurídicos de la capital, fungió como abogado postulante.