Presentan “El Soplador de Estrellas” en el Teatro de la Ciudad

Irapuato, Guanajuato.- El Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) dio continuidad a la celebración del noveno aniversario del Teatro de la Ciudad con la presentación de la obra “El Soplador de Estrellas”, un montaje que ofreció al público historias y emociones.

La puesta en escena estuvo a cargo de la compañía Thymele / Voces en el Ático, cuyo trabajo obtuvo el primer lugar en la segunda edición del Galardón de Artes Escénicas “Roberto Rivero y Góngora”. Este concurso fue impulsado por el Gobierno Municipal, a través del IMCAR, con el objetivo de fomentar espacios de encuentro y diálogo entre diversas manifestaciones teatrales, además de reconocer a las producciones más destacadas.

Como parte del premio, la obra se presentó en el marco del aniversario del recinto, en un evento que disfrutaron ampliamente las familias irapuatenses. La historia, protagonizada por el Maestro Bornolio y Cibelina, transmitió un mensaje de esperanza e ilusión sobre la importancia de soñar y creer en un futuro mejor.

El IMCAR invitó a la ciudadanía a continuar asistiendo a la programación cultural que se desarrolla en el Teatro de la Ciudad, un espacio destinado a transmitir historias que generan reflexión y emoción.

Las actividades de aniversario continúan este jueves con la presentación de la soprano Conchita Julián, a las 19:00 horas, y concluirán el viernes con la obra “Peter y los Sueños Perdidos” en el mismo horario.