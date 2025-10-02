Abel Jiménez: sueña con la Selección Nacional de Baloncesto

Irapuato, Guanajuato.- Abel Jiménez no solo juega básquetbol, lo respira. Desde niño creció entre balones y canchas, viendo a su papá Abel Jiménez Jiménez, exjugador profesional y su abuelo un apasionado del deporte ráfaga Abel Jiménez Aguilar una leyenda en el deporte de León, quienes se convirtieron en su mayor inspiración. “Para mí siempre ha sido mis ídolos”, cuenta con una sonrisa que refleja orgullo y gratitud.

En esta temporada que vistió la camiseta de los Freseros de Irapuato, Abel cumplió 25 años y jugó como delantero en su segundo año como profesional, y aunque el equipo tuvo una temporada complicada, él mantiene la fe intacta. “Nos faltó un poquito de conexión, pero con más entrenamientos vamos a estar mucho mejor”, aseguró, convencido de que el esfuerzo colectivo rendirá mejores frutos para la temporada entrante.

El jugador defendió a Irapuato con el corazón, aunque es originario de León. “Cuando me toca ponerme la playera fresera, son los colores que defiendo y doy todo por sacar la victoria”, dijo, dejando claro que lo suyo es entregarse siempre al máximo.

Pero su mirada no se queda en la liga. Abel sueña con algo más grande: la Selección Mexicana de baloncesto. “Ojalá un día pueda ponerme los colores del país, ese es mi objetivo”, afirmó con seguridad. Y cuando se le preguntó por unos Juegos Olímpicos, no titubeó: “¡Claro que sí! Espero que lo más pronto posible, yo sé que lo voy a lograr”.

Su fortaleza está en la defensa, pero también en su mentalidad. Para él, la clave es simple: disciplina, trabajo duro y confianza en el talento mexicano. “Solo falta oportunidad, que crean en nosotros, en los jugadores nacionales”, comparte con la certeza de quien sabe que su momento llegará.

Abel Jiménez tiene claro que los sueños no se alcanzan de la noche a la mañana, pero está convencido de que, con constancia y entrega, la llamada de la Selección será cuestión de tiempo. Mientras tanto, seguirá botando el balón, defendiendo los colores de Guanajuato y recordándonos que los sueños grandes se construyen día a día, jugada tras jugada.

Porque si algo tiene claro este joven leonés es que solo hace falta una oportunidad para demostrar que en México el baloncesto también se sueña, se juega y se vive con el corazón.

Así que seguirá preparándose y en este receso de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional LNBP participara en la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA en donde se enrolara con el equipo tijuanense de Zonkeys, quienes fueron subcampeones en la temporada 2025 y esperan quedar campeones en esté 2026.