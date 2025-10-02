Participa en la 10ª edición de la Carrera de las Antenas de la UG

Guanajuato, Gto.- La Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato (UG) anunció la décima edición de la Carrera de las Antenas, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 6 de noviembre a las 18:00 horas en la capital del estado. Podrán participar integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

La competencia tendrá un recorrido de 5 kilómetros por las principales calles del centro de la ciudad, iniciando en la Escalinata del Edificio Central de la UG, que también será la meta final. Se contará con cuatro categorías: femenil libre, varonil libre, trabajador UG varonil y trabajadora UG femenil.

Las inscripciones estarán disponibles en Módulos de Activación Física de los cuatro campus universitarios y escuelas del Colegio de Nivel Medio Superior, así como en oficinas de Desarrollo Estudiantil de la División de Ciencias Económico Administrativas y la Unidad Deportiva “Nieto Piña”, en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

El costo de participación es de $350 e incluye número de competidor, playera conmemorativa, hidratación, servicio de guardarropa, atención médica en ruta y meta, descarga muscular durante el evento y una medalla de finalista al concluir la carrera.

La fecha límite para cubrir el pago en línea será el 30 de octubre; después de esa fecha, solo se recibirán pagos en la Unidad Deportiva “Nieto Piña” y el día de la carrera en la Cancha de Cristal “Prof. Arturo Larios” del Edificio Central de la UG. Quienes completen el registro antes del 16 de octubre podrán elegir la talla de su playera.

Los tres primeros lugares de cada categoría serán premiados con relojes deportivos y audífonos de distintas marcas. La institución exhortó a los participantes a realizar un examen médico y un programa de entrenamiento previo como medida de responsabilidad hacia su bienestar físico.

La convocatoria completa está disponible en la página web www.ugto.mx/desarrolloestudiantil/carreradelasantenas, en el correo jose.mendoza@ugto.mx y en las redes sociales de la Universidad de Guanajuato.