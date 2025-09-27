Presenta Samantha Smith primer informe de resultados ante Ayuntamiento

Guanajuato, Guanajuato.- La Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith, presentó ante el Pleno del Ayuntamiento el primer informe de resultados del estado que guarda la administración pública municipal, un documento que refleja avances, compromisos cumplidos y proyectos estratégicos que marcarán el rumbo de la ciudad.

Durante la sesión solemne del Ayuntamiento, Samantha Smith también reconoció el trabajo y apertura de síndicos y regidores, al destacar que este Ayuntamiento logró construir consensos más allá de las diferencias partidistas, lo que permitió concretar proyectos importantes para un desarrollo ordenado y con visión de futuro.

Seguridad una prioridad

En Guanajuato capital, la seguridad es y seguirá siendo una prioridad, sostuvo la alcaldesa al destacar avances en la materia como: la inauguración del nuevo C4 “Argos”, la puesta en marcha del Complejo Titán para la Policía Rural y el K-9, así como la inauguración de las oficinas de la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte en la zona sur. Resaltó que por primera vez la mitad de la corporación policiaca está integrada por mujeres y que se fortalecieron las condiciones laborales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de la certificación de la Célula Municipal de Búsqueda. Gracias a la coordinación con fuerzas estatales y federales se sacaron de las calles más de 13 mil dosis de drogas de las calles y mil 200 armas.

Más infraestructura y servicios públicos

Durante este primer año se llevaron servicios básicos de agua, drenaje, luz y calles dignas a colonias y comunidades que esperaron por décadas. Se rehabilitaron vialidades, se rescató infraestructura como los mercados del Cerro del Cuarto y de la Ex estación y se sustituyeron más de 5 mil lámparas. Además, se rehabilitaron 200 kilómetros de caminos rurales y se creó una cuadrilla de rescate urbano para la conservación del Centro Histórico.

Mejor planeación y movilidad

El Ayuntamiento aprobó instrumentos estratégicos como el PMDUOET y el PIMUS, que por primera vez dotan a Guanajuato de una hoja de ruta real en materia de desarrollo urbano y movilidad. Con ello se establecen bases sólidas para un transporte digno y eficiente, sustentado en datos técnicos y visión a largo plazo.

Medio ambiente protegido

En este año se puso en marcha el primer centro de compostaje de residuos en el estado, se plantaron más de mil 500 árboles y se alcanzó cobertura total de vigilancia en las cinco Áreas Naturales Protegidas, reduciendo los incendios forestales. Asimismo, se impulsó el aprovechamiento energético de neumáticos y se fortaleció el cuidado de espacios verdes con una nueva paleta vegetal.

Avanza desarrollo social y derechos

Se entregaron más de 150 escrituras a familias guanajuatenses y se donó un terreno para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CESI). También se creó el Instituto Municipal para la Atención Integral de las Mujeres (IMAIN), que brinda acompañamiento, capacitación y apoyo a miles de mujeres con el principio de cero tolerancia a la violencia de género. Recientemente se lanzó la convocatoria de la Tarjeta Violeta que beneficiará a 2 mil 500 mujeres. “Lo decimos fuerte y claro, Guanajuato es y será de las mujeres”.

Cultura, deporte y juventud

En el año que se informa, Guanajuato capital rompió récords de visitantes en eventos culturales y deportivos como el Festival del Día de Muertos y el Maratón de la Ciudad. Se realizaron más de 110 eventos deportivos con 33,000 asistentes y se apoyó a 200 atletas que obtuvieron más de 60 medallas. Además, 5 mil 500 jóvenes fueron beneficiados en programas de emprendimiento, cultura y deporte, y se entregaron más de 240 becas.

Economía y finanzas

En materia económica, se abrieron más de 180 nuevos negocios y se agilizaron trámites para que un negocio pueda iniciar operaciones en menos de tres días. Se consolidaron finanzas sanas, alcanzando el 35% de ingresos propios, sin deuda pública y con las mejores calificaciones crediticias: AAA MEX de Fitch y AA+ PLUS de HR Ratings.

Samantha Smith, cerró su mensaje con un reconocimiento a la gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a quien agradeció por su respaldo a Guanajuato capital. También afirmó que sin la participación ciudadana no es posible lograr resultados duraderos y extendió un agradecimiento especial a quienes sostienen día a día a la ciudad: policías, trabajadoras y trabajadores de limpia, personal de mantenimiento, jardineras y jardineros, así como a todas y todos los servidores públicos que con esfuerzo y compromiso hacen posible que Guanajuato avance.

La versión íntegra del informe se encuentra disponible en la página oficial del municipio para consulta de toda la ciudadanía.