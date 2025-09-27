Tragedia en Comonfort: autobús choca contra tren en La Nopalera

Cinco muertos y varios heridos tras fuerte accidente en cruce ferroviario

Redacción Notus27 septiembre, 2025

Comonfort, Guanajuato.- Un grave accidente ocurrió la mañana de este sábado 27 de septiembre, cuando un autobús de pasajeros chocó violentamente contra un tren en el cruce ferroviario de la comunidad de La Nopalera, en el municipio de Comonfort, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró alrededor de las 8 de la mañana. Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato a la zona, confirmando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y varios lesionados.

Las autoridades informaron que el impacto fue tan severo que varias unidades de rescate tuvieron que coordinar el traslado de los heridos hacia el Hospital Comunitario de Comonfort y el Hospital General de San Miguel Allende, donde reciben atención médica de urgencia.

Hasta el momento, Protección Civil municipal señaló que la identidad de las víctimas no ha sido revelada y que el número exacto de lesionados continúa en proceso de confirmación.
El lugar permacio resguardado mientras personal pericial y de rescate realizan labores de investigación y auxilio.

