El “Profe Beto” rinde el primer informe de Gobierno, en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- El presidente municipal de Cuerámaro Humberto Hernández Martínez “Profe Beto” rindió el primer informe correspondiente a la administración 2024 – 2027, en donde destacó que a pesar de los escasos recursos pudieron salir avantes de las dos situaciones de emergencia por inundaciones.

El alcalde destacó que tuvo que pagar una demanda de 11 millones de pesos lo que dejó sin recursos al municipio. Lo que llevó a la administración a la austeridad, sin embargo se ha logrado realizar diferentes proyectos en favor de la ciudadanía.

Hernández aceptó que no será el único pago que se realizará pues se espera que en próximas fechas se dictamine el monto de nuevos pagos.

El cuanto a los avances para el campo el mandatario señaló que se compró un dron para fumigación, se repartieron gallinas de traspatio.

El presidente mencionó que se compraron dos unidades un trascabo y una pipa, así como dos patrullas.

En cuestión de seguridad pública el presidente informó que se entregaron nuevos uniformes a la fuerza pública, 21 equipos tácticos para elementos de Protección Civil, mantenimiento de cámaras de seguridad, así mismo los elementos de seguridad recibieron capacitación para brindar un servicio en razón de género.

“Profe Beto” aseguró que, gracias a las acciones de prevención en la cuenca de los ríos y arroyos las situaciones de emergencia se lograron reducir de manera significativa; en cuanto a las dos situaciones de emergencia por inundaciones el presidente municipal dijo que se pudo ayudar a los damnificados.

El alcalde dijo que 11 cueramarenses que murieron en los Estados Unidos fueron repatriados para que pudieran descansar en paz en la tierra donde nacieron.

Para finalizar el alcalde dijo que “los hechos dicen más que mil palabras” y agradeció el apoyo que ha recibido del gobierno estatal.

Dentro de las personalidades que acompañaron al Alcalde se encontraban el secretario de educación Luis Ignacio Sánchez, en representación de la Gobernadora Libia Dennise García, los diputados Rocío Cervantes, Rolando Alcaraz, los presidentes municipales de Abasolo, Job Gallardo, de Salamanca César Prieto, el pleno del ayuntamiento municipal, además de representantes de la sociedad civil.