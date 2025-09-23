Detienen a pareja en Irapuato con 62 dosis de presunta droga

Irapuato, Guanajuato.- Durante acciones de prevención y vigilancia, así como en coordinación con el personal de videovigilancia del C4, la Policía Municipal de Irapuato detuvo a un hombre y una mujer en posesión de 62 envoltorios con presunta droga cristal.

Las detenciones ocurrieron este lunes sobre la avenida Del Bosque, en la colonia Hacienda de La Virgen, después de que la pareja, que circulaba en una motocicleta sin casco y sin placas, fuera detectada por las cámaras de seguridad en actitud sospechosa.

Policías municipales iniciaron la búsqueda y localizaron a los ocupantes minutos después. Al abordar a los implicados para explicarles las faltas al reglamento de Tránsito, se realizó una revisión preventiva que permitió localizar entre sus pertenencias 62 envoltorios de presunta droga cristal, dos teléfonos celulares, cinco memorias USB y 990 pesos en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alejandro “N”, de 32 años, quien cuenta con tres ingresos previos por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, riña e intento de robo de mercancía, y María Reyna “N”, de 38 años.

La motocicleta Bajaj Pulsar modelo 2024, la presunta droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar la situación legal de los detenidos.

Mediante estas acciones de prevención y seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca retirar de las calles fuentes que representen riesgos para la población.