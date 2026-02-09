Impulsan apoyos para combatir plagas y proteger la Sierra de Pénjamo

Municipio y CONAFOR presentan programa para saneamiento forestal a ejidos y propietarios

Redacción Notus9 febrero, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de preservar la salud de los bosques y garantizar la viabilidad del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Pénjamo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente, encabezada por María Guadalupe Chico Razo, facilitó una mesa de trabajo operativa con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y habitantes de la zona serrana.

Durante la reunión, se presentaron las Reglas de Operación 2026 del programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, específicamente en el componente de Tratamientos Fitosanitarios. Este esquema federal busca otorgar recursos a los dueños y poseedores de terrenos forestales para realizar acciones de combate y control de plagas y enfermedades, reduciéndolas a niveles ecológicamente aceptables.

María Guadalupe Chico Razo, titular de Medio Ambiente, destacó que bajo la visión de la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, la administración funge como un puente transparente para que los recursos lleguen a quienes realmente cuidan la tierra.

“La instrucción es clara: Gobierno Abierto. Queremos que la información de la federación llegue sin filtros a los ejidos, comunidades y pequeños propietarios. La Sierra es nuestro pulmón y su conservación depende de dotar de herramientas técnicas y financieras a sus guardianes”, señaló la funcionaria.

¿En qué consisten los apoyos? Personal de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR explicó que los apoyos están dirigidos a ejidos, comunidades y pequeños propietarios de terrenos forestales. Los recursos se destinan a brigadas de saneamiento para combatir brotes de plagas que ponen en riesgo la cobertura vegetal.

Se precisó que, para acceder a estos beneficios, los predios no deben contar actualmente con otros subsidios duplicados como Pago por Servicios Ambientales (PSA) o programas de Manejo Forestal Maderable en la misma superficie, garantizando así que la ayuda se distribuya de manera equitativa y estratégica.

