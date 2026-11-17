Guanajuato, Guanajuato.- Durante siglos, la masonería se ha mantenido como un grupo secreto de aparición pública discreta, pero se abrió nuevamente una pequeña ventana en esta ciudad capital para explicar dos formas de entenderla: una que mira y se conserva en su pasado; otra que interroga al presente. Ambas parten de los principios de libertad, igualdad y fraternidad y ambas los interpretan de diferente modo.

El conversatorio: «Guanajuato entre memoria y símbolos: Diversas miradas sobre la masonería», fue celebrado en la Biblioteca Pública Municipal “Fulgencio Vargas”, ubicada en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Fue convocado por el Ayuntamiento de Guanajuato a través de su Dirección General de Cultura y Educación, y organizado por el Mexican Cultural Centre (MCC), bajo la dirección de Eduardo Estala Rojas, Luis Alberto Corral García y Jorge Adrián Mendiola Ortiz. El encuentro reunió a los expertos Jorge Sarabia Ontiveros, Héctor Juventino Amaya Hernández, Ana Cecilia Pérez Arrambides y Antonio Galván García, quienes compartieron dos distintas visiones sobre la masonería, con la presentación de Carlos Sosa Pinzón.

Entre los asistentes se identificaron algunos integrantes del Supremo Consejo de la Orden del Águila Dorada y del Supremo Consejo de México; de los Grandes Orientes: Independencia 250-1 y Supremo Gran Oriente del Rito Nacional Mexicano; así como de las logias Fraternidad 33, Aurora de la Independencia, Francisco Javier Mina, Libertad y Progreso y Lux 28 núm. 7. Además, acudió un público en general interesado en el tema, logrando diálogos contrastantes.

Tradición versus Actualidad

Jorge Sarabia Ontiveros recordó la presencia histórica de la masonería en México y Guanajuato. Luego, Héctor Juventino Amaya Hernández expuso la orientación tradicional de su agrupación, dedicada al examen de temas que provienen del medievo y a la conservación de algunas prácticas ancestrales.

La primera tensión apareció con Ana Cecilia Pérez Arrambides, quien presentó «Cuna de la Independencia. ¿Tumba de la equidad? Examen de conciencia de la masonería guanajuatense». Su exposición confrontó los ideales masónicos con su aplicación en la actualidad. Recordó contradicciones relacionadas con la esclavitud, el colonialismo y la exclusión femenina; distinguiendo entre la igualdad proclamada y la equidad efectivamente practicada.

En contrario, Juventino reconoció que su organización no admite mujeres. Cecilia sostuvo que, en pleno siglo XXI, una institución fundada en la igualdad no puede excluir a personas de bien por razón de género.

Símbolos ocultos en la arquitectura de Guanajuato

Antonio Galván García respaldó la postura de Cecilia sobre la inclusión de las mujeres en la masonería y condujo su intervención hacia un territorio donde convergen la historia y el misterio: la arquitectura de Guanajuato. Explicó que la capital conserva símbolos cuyos significados pasan inadvertidos para quienes carecen de las herramientas necesarias para interpretarlos. Sin embargo, afirmó que la curiosidad científica y el conocimiento histórico permiten descifrar ese lenguaje oculto en el paisaje urbano.

Su exposición recuperó también la presencia e influencia de los masones en la historia nacional y guanajuatense, destacando que las huellas del pasado no deben buscarse únicamente en los documentos, sino también en las piedras, fachadas y edificios de la ciudad.

Como ejemplo, señaló la figura de Palas Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica, cuya imagen, representada como una mujer intelectual y guerrera, custodia simbólicamente el antiguo Palacio de los Poderes de Guanajuato, edificio que albergó a los tres poderes del Estado. Su presencia constituye una expresión del simbolismo arquitectónico que, a menudo, permanece a la vista de todos, aunque pocos se detengan a descifrarlo.

La oferta de la masonería a los jóvenes

Posteriormente la pregunta de una integrante de la masonería, llevó la discusión a otro tema. ¿Qué ofrece hoy la masonería a la juventud?

Juventino, en continuidad con su planteamiento, sostuvo su visión de una masonería excluyente de las mujeres, aunque admite la posibilidad de que participen con un apadrinamiento y, desde esa perspectiva, ofreció a las nuevas generaciones su concepción del mundo. En contraste, Cecilia explicó que su organización superó hace años el debate sobre la inclusión de las mujeres y que, actualmente, propone a los jóvenes espacios de reflexión sobre los grandes desafíos contemporáneos, entre ellos la inteligencia artificial y la geopolítica, siempre bajo una rigurosa disciplina moral.

La diferencia fue reveladora. Mientras una corriente conserva estructuras y debates heredados, otra considera que el pensamiento masónico debe confrontar los desafíos de su tiempo.

El tiempo impidió profundizar en otras cuestiones. Sin embargo, quedó expuesta una contradicción fundamental. Dos concepciones que invocan los mismos principios llegan a conclusiones opuestas sobre la participación de las mujeres. Una admite excepciones a la igualdad en nombre de la tradición; la otra considera que la fraternidad sólo adquiere sentido cuando incluye, sin discriminación, a quienes comparten sus valores.

El reto

El encuentro terminó sin resolver esa diferencia. Aunque no era necesario hacerlo. Ya que la importancia era y es trasladar el tema al escrutinio público. Con el conversatorio la masonería abrió nuevamente una ventana, que no dejó ver sus secretos, pero sí algo de su forma de pensar y de actuar, dejando al descubierto que, detrás de los mismos símbolos, conviven distintas concepciones de la libertad, igualdad y fraternidad. Esa ventana se abrió para quien quiera y se atreva a mirar. Lo que descubra dependerá de su mirada. El camino que siga dependerá de la puerta a la que elija tocar.