Irapuato, Guanajuato.- El programa ‘Presidenta en tu Escuela’ llegó a la primaria Club de Leones Irapuato Norte, donde autoridades municipales, docentes y estudiantes participaron en un encuentro para fortalecer la cercanía con la comunidad educativa y promover la formación en valores cívicos.

En representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, acudió la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, quien invitó a las niñas y niños a asumir su responsabilidad como ciudadanos y destacó la importancia del esfuerzo diario, el cumplimiento de sus deberes y el apoyo mutuo.

“Para construir un mejor país y una mejor ciudad, tenemos que involucrarnos todas y todos. Si nos ponemos las pilas y cumplimos con nuestras obligaciones, vamos a construir un mejor Irapuato y un mejor país”, expresó.

Durante su participación, también reconoció el trabajo del personal docente y las iniciativas que desarrolla la comunidad escolar en materia de reforestación, reciclaje y fomento a la lectura, actividades que contribuyen a la formación integral de los estudiantes.

Asimismo, destacó la importancia de mantener vigentes los valores de unidad, justicia y participación ciudadana que forman parte de la historia de la Revolución Mexicana, y reconoció la participación de la escuela en el desfile conmemorativo.

Por su parte, Fabiola Margarita Salinas Escobar, directora del plantel, dio la bienvenida a las autoridades municipales y destacó el trabajo que realizan diariamente docentes y personal educativo para formar a las nuevas generaciones.

La directora señaló que la presencia de las autoridades representa una muestra de cercanía con la ciudadanía y de compromiso con la educación y el bienestar de la niñez.

También resaltó que la educación es una herramienta para transformar realidades, generar oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más participativa y comprometida con su entorno.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer la relación con las instituciones educativas y generar espacios de participación en los que estudiantes, docentes y familias contribuyan a la formación de mejores comunidades.

La actividad forma parte de las acciones contempladas en la Estrategia Irapuato 27, con la que el municipio busca impulsar la educación, los valores cívicos y las oportunidades para las nuevas generaciones.