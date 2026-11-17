Guanajuato, Guanajuato.- La Policía Municipal frustró el robo de una motocicleta en la zona de Las Teresas y detuvo a un hombre de 46 años, quien, de acuerdo con diversos reportes, estaría relacionado con al menos 15 robos de motocicletas en Guanajuato capital. Durante la intervención también le localizó una bolsa con presunta droga cristal.

Los hechos se registraron, cuando al sistema de emergencias 9-1-1 se alertó sobre la presencia de un hombre en la calle Lemus quien se encontraba manipulando una motocicleta y luego se la llevó sin encender el motor hacia la parte baja e la zona. A través del sistema de monitoreo se dio seguimiento a su trayectoria, lo que permitió ubicarlo cuando circulaba por la carretera libre Guanajuato-Silao, rumbo a Santa Teresa, hasta llegar a San José de la Luz.

Al ubicar al hombre la Policía Municipal le marcó el alto, pero hizo caso omiso y maniobras para evadir a la autoridad, el sujeto perdió el control de la unidad y cayó, para después intentar escapar a pie.

Los elementos iniciaron una persecución y lograron darle alcance en un terreno baldío. Durante la intervención, el hombre agredió físicamente a uno de los policías, por lo que fue controlado y asegurado. En una mochila que portaba encontraron una bolsa con una sustancia con características de presunta droga cristal.

Posteriormente, una mujer acudió a la Comisaría Municipal e informó que trabaja en el establecimiento comercial ubicado en Las Teresas y que había dejado estacionada su motocicleta, pero al salir ya no la encontró. Al conocer las características de la unidad recuperada, confirmó que se trataba de su vehículo.

De acuerdo con información policial, el detenido, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, cuenta con diversos señalamientos y reportes que lo relacionan con al menos 15 robos de motocicletas en distintos puntos de la capital.