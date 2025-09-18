Presas de Guanajuato superan el 100 por ciento de su capacidad

Guanajuato.- De acuerdo con el reporte hidrometeorológico de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, durante el mes de septiembre a esta fecha se han registrado 88.1 milímetros o litros por metro cuadrado de lluvia en promedio en el estado de Guanajuato.

El valor acumulado de precipitaciones durante todo el año 2025 hasta la fecha ha sido de 646 milímetros o litros por metro cuadrado, que en comparación al último día de este mes para al año anterior fue de 620.8 milímetros.

Por otra parte, las principales presas de la entidad presentan un porcentaje promedio de almacenamiento 101.3 por ciento, al registrar 1,850 millones de metros cúbicos, que a la misma fecha del año anterior presentaban 1,673.2 millones de metros cúbicos que correspondían a 91.6 por ciento.

Se hace un llamado a la población para atender recomendaciones de prevención como: