Premian a ganadores de concursos de Festival del Año Nuevo Chino 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de haber suspendido el festejo del Año Nuevo chino debido a los acontecimientos del domingo 22 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los concursos de dibujo y de disfraces, realizados en el marco del Festival del Año Nuevo Chino 2026.

La actividad fue organizada por el Centro Cultural de China en México, con el apoyo de la Embajada de China en México y la presidencia municipal.

El festival contó con la asistencia del embajador de China en México, Chen Daojiang, quien fue recibido por la presidenta municipal, Samantha Smith.

Las personas ganadoras fueron:

1er Concurso de Dibujo Infantil: Con una participación histórica de más de 80 niños y niñas, se premió a 16 ganadores que plasmaron su visión del Horóscopo Chino.

5to Concurso de Disfraces: En su quinta edición en el estado, se otorgaron 25 premios y ocho menciones honoríficas, destacaron diseños que rindieron tributo al Año del Caballo con elementos decorativos únicos.

La ceremonia contó con la presencia de la síndica Adriana Ramírez Valderrama, así como de Fernanda Arellano, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, y Luis Carlos Salinas, director de Juventudes del Gobierno Municipal de Guanajuato.