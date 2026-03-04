Jóvenes leoneses desaparecidos fueron encontrados sin vida

León, Guanajuato.- El pasado lunes 2 de marzo, dos cuerpos fueron encontrados en la colonia Brisas del Campestre; más tarde se confirmó que se trataba de Aarón Alexander de 17 años y Sandro Raúl de 28 años, con reporte de desaparición desde el 22 de febrero. El 27 de febrero Marcelo de 24 años fue visto por última vez en la carretera Lagos de Moreno-León y lo localizaron sin vida en Jalisco el mismo lunes.

Los restos de Aarón Alexander y Sandro Raúl estaban en la misma colonia, a cuadras de distancia. Primero, durante un operativo por robo de motocicleta, policías municipales ingresaron a un departamento abandonado en la calle Brisa del Faro, encontrando en el patio una persona enterrada, poco después se acreditó la identidad de uno de ellos. Horas después, en un costal cubierto por una sábana estaba la segunda víctima.

El contacto con Marcelo se perdió entre las comunidades Las Palmas y La Rosa de Castilla en Jalisco, mientras viajaba por la carretera. Sin proporcionar detalles, las autoridades confirmaron que habían dado con el paradero del joven, pero había muerto.

Los tres jóvenes contaban con reporte de desaparición y los habitantes del municipio lamentan la ola de violencia que, al parecer, terminó con sus vidas.