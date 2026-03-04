Llaman en redes a “defender” monumentos ante marcha del 8M en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- En vísperas de la marcha por el Día Internacional de la Mujer (8M) en Guanajuato capital, en redes sociales comenzaron a circular mensajes de grupos de hombres que llaman a organizarse para “defender” los inmuebles y monumentos históricos ante posibles “actos vandálicos”.

En algunas publicaciones se propone coordinar vigilancia ciudadana en el centro histórico y exigir mayor presencia de corporaciones de seguridad para resguardar edificios emblemáticos durante la movilización.

Estos llamados surgen luego de que en marchas de años anteriores se registraran pintas y daños en inmuebles, entre ellos el Teatro Juárez, así como afectaciones en distintos puntos del centro histórico, incluyendo la zona cercana a la Alhóndiga de Granaditas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si habrá un operativo especial relacionado con estos llamados en redes. Mientras tanto, el tema ha generado debate entre quienes buscan proteger el patrimonio histórico y quienes defienden el derecho a la libre manifestación durante el 8M.