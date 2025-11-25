Premian a ganadores de Concurso de Ensayo de Investigación Legislativa

Guanajuato, Guanajuato.- Diego Abraham Núñez Aguirre, con el ensayo “La jerarquía de las medidas reparatorias de la Corte Interamericana: una propuesta teórico-normativa desde el modelo maslowiano”; José de Jesús Velázquez Hernández, con “El diario de los debates: la memoria legislativa como derecho humano a la información”; y Alejandro Sánchez García, con “Hacia una Administración Pública con Enfoque Basado en Derechos Humanos: El Caso Guanajuato”, fueron los trabajos ganadores del décimo segundo Concurso de Ensayo de Investigación Legislativa, que se realiza en colaboración entre el Congreso del Estado de Guanajuato, el Poder Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.

Cada una de las obras fueron evaluadas rigurosamente por personal especializado de diversas instituciones y cubrieron con todos los requisitos propios de un ensayo, aunado a que este tipo de actividades reflejan que una mejor sociedad es posible, gracias a investigadores sociales con pensamiento crítico y comprometidos con la ciudadanía, señaló el presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, Roberto Carlos Terán Ramos,

El concurso tuvo como objeto promover, fomentar y estimular entre la ciudadanía el análisis sobre temas de actualidad en el debate social, en los que sobresale la democracia y participación ciudadana, la evolución del orden jurídico mexicano, así como derechos humanos, derecho constitucional y electoral, indicó.

Yari Zapata López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, expresó que el tener espacios generadores de nuevos paradigmas y abono de ideas, junto a los ensayos expuestos son un reflejo del esfuerzo y de cómo la escritura es un elemento indispensable para sopesar y ponderar las circunstancias por las que atraviesan las comunidades y localidades de la entidad.

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, comentó que este ejercicio contribuye a la formación de una ciudadanía más participativa, ética y socialmente responsable, además de enfatizar que sin investigación se limita el desarrollo de capacidades de análisis, de comprensión crítica y de pensamiento innovador que permitan interpretar las complejas relaciones entre los fenómenos sociales.

Héctor Tinajero Muñoz, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Consejo del Poder Judicial, precisó que el proceso del concurso se caracterizó por ser un espacio abierto y propicio para que toda la ciudadanía de Guanajuato participara aportando sus propias ideas en el que destacó el relevante análisis jurídico, histórico, político, económico y social que se realizó en los trabajos reconocidos.

En el evento estuvieron presentes la diputada Carolina León Medina y el diputado Roberto Carlos Terán Ramos; así como Yari Zapata López, presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Héctor Tinajero Muñoz, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Consejo del Poder Judicial; y colaboradores de las distintas áreas del Congreso del Guanajuato.