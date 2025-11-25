Darán prioridad análisis del paquete fiscal y leyes de ingresos de los municipios

Guanajuato, Guanajuato.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado dio a conocer que el trabajo legislativo de fin de año se concentrará en el análisis del bloque de iniciativas de leyes de ingresos municipales, así como el correspondiente paquete fiscal estatal.

Las comisiones diversas darán prioridad a estos temas y dejarán sólo los más urgentes para este periodo de sesiones. Carlos Montemayor, presidente actual del Congreso, aclaró que la reforma que garantiza y formaliza el matrimonio igualitario, dictamen ya aprobado, sí será discutido y votado en este periodo.

El tema que quedará postergado es el del dictamen en sentido negativo de las iniciativas –dos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y uno de Movimiento Ciudadano (MC)- sobre la despenalización del aborto.

Por lo pronto, comenzaron los trabajos de análisis y discusión de los dictámenes del primer bloque de iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2026

En esa línea, las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron el primer bloque de iniciativas de los municipios de: Atarjea, Abasolo, Ocampo, Uriangato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Manuel Doblado, Tarandacuao, Santa Catarina, Jaral del Progreso, Villagrán, Xichú, Victoria y Tarimoro. Se acordó mover a Romita, San Felipe y Coroneo a otro bloque para fortalecer su argumentación respecto a la gestión de residuos.

El panista Víctor Manuel Zanella Huerta refirió que, en cuanto al derecho a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, en coordinación con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, generaron la Agenda del Agua 2025, y como parte de ese instrumento se llevaron a cabo mesas de trabajo con los organismos operadores de agua y con los municipios que prestan el servicio de manera centralizada.

Zanella Huerta precisó que los municipios que no cuentan con micro medición tendrán que generar un Plan Integral de Cobertura Universal de Micromedición que permita establecer estrategias para lograr la cobertura del 100% en un periodo de 5 años y presentarlo ante la Secretaría del Agua y Medio Ambiente con la finalidad de vincular programas que permitan fomentar el uso del consumo eficiente del agua.

La inversión en plantas de tratamiento, tecnologías de reutilización y sistemas de monitoreo de calidad es indispensable para asegurar la disponibilidad de agua limpia y la resiliencia de los ecosistemas, destacó.

La priista Rocío Cervantes Barba señaló que en las Leyes de Ingresos de todos los municipios de este bloque se incluye un artículo 14 por lo que solicitó se eliminará una parte que indicó no era acorde; mientras que el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta solicitó se incluyera en todos los dictámenes lo correspondiente a la micro medición.

Durante la revisión las diputadas y los diputados aprobaron en lo general los 15 dictámenes de las iniciativas correspondientes y en lo particular se reservaron varios artículos, los cuales fueron revisados con el apoyo del personal de la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Hubo otras que se reservaron, la mayoría planteadas por integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que fueron también mayoritariamente no aprobadas. Las y los morenistas enfatizaron sobre el apoyo a personas en casos de desapariciones.

Los dictámenes de las iniciativas serán enviados a la mesa directiva para que sean enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria que corresponda.

Participaron en la reunión las personas diputadas Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente de las Comisiones Unidas), Angélica Casillas Martínez, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Ernesto Millán Soberanes, Plásida Calzada Velázquez, Maribel Aguilar González, David Martínez Mendizábal, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Rodrigo González Zaragoza, María Eugenia García Oliveros, Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano, Juan Carlos Romero Hicks, María Isabel Ortiz Mantilla, Rocío Cervantes Barba, María del Pilar Gómez Enríquez y Antonio Chaurand Sorzano. Además, los acompañaron personal de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.