Premian a estudiantes de Salamanca y Valle de Santiago en concurso sobre mujeres en la ciencia

Guanajuato, Gto.- Estudiantes de secundarias públicas de Salamanca y Valle de Santiago fueron reconocidas por su talento y creatividad durante la premiación del concurso “Schrödinger y la Niña en la Ciencia”, en el que participaron con ensayos, videos y trabajos de artes plásticas sobre la importancia de las mujeres en el desarrollo científico.

El certamen tuvo como propósito destacar la participación femenina en la ciencia, así como acercar a las nuevas generaciones a temas relacionados con los avances científicos, el impacto de las investigadoras en la sociedad y las soluciones que la ciencia puede aportar para mejorar el planeta.

La etapa final y la entrega de reconocimientos se realizaron en la Casa de la Cultura de Salamanca, con la presencia de autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG) y de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), además de integrantes de los grupos estudiantiles Pi Tau Sigma y BMAS SOMIB.

¿Quiénes ganaron el concurso Schrödinger y la Niña en la Ciencia?

En la modalidad de ensayo, las estudiantes premiadas fueron:

Primer grado: Marian Aurora Prieto Campos, Vanessa Ayanami Tejeda Rodríguez y Evelyn Jocelyn Muñoz Corona, quienes obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Segundo grado: Alondra Hernández Flores, María José Tolentino Godínez y Alice Camila León Solís.

Tercer grado: Citlali Mendoza Rodríguez, Camila Rojas Gallegos y Vanessa García Razo.

En artes plásticas, los primeros tres lugares de cada grado correspondieron a:

Primer grado: Sofía Citlalli Tapia Núñez, Merari Lara Santacruz y Ángela Julieta Cedillo Romero.

Segundo grado: Zoé Oropeza Alfaro, Paula Sarah Martínez Puga y Renata Tolentino Castañón.

Tercer grado: María Fernanda Flores Arredondo, Rebeca Monserrat Huerta González y Alexa Galván Hernández.

Mientras que en la categoría de videos, las ganadoras fueron:

Primer grado: Regina Janelle Moreno Miranda, Emma Mejía Morales y Alice Giselle Arguello Hernández.

Segundo grado: Claudia Tonantzin Barrientos Méndez, Julieta Guadalupe Zúñiga Domínguez y Jessica Paola Molina Almanza.

Tercer grado: Daniela Celeste Sauceda Pérez, Camila Yamileth González Ortega y Daniela Ojeda Montenegro.

Las participantes obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar de sus respectivas categorías.

Autoridades universitarias y educativas participaron en la premiación

Entre las autoridades presentes estuvieron la titular de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la UG, María del Pilar González Muñoz; el rector del Campus Irapuato-Salamanca, Rogelio Costilla Salazar; y la directora de Medios, Métodos y Materiales Educativos de la SEG, Laura Mireya Terrones Miranda.

También asistieron el delegado de la Región IV de la SEG, Juan Luis Saldaña López, y el integrante del comité organizador, Abel Hernández Guerrero.