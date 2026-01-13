Premia SIMAPAG a peques ganadores de concurso de dibujo

Guanajuato, Guanajuato.- Con la finalidad de fomentar desde temprana edad la creatividad y el ahorro del agua, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) celebró la premiación de la edición número 26 de su tradicional Concurso de Dibujo Infantil.

Bajo la temática “Leyendas del Agua”, esta edición invitó a las niñas y niños a desarrollar su imaginación para rescatar la narrativa tradicional, acompañando sus dibujos con historias que promueven el ahorro y cuidado del recurso vital.

Los dibujos y relatos premiados destacaron por su capacidad de mezclar la realidad con la ficción, creando historias fantásticas que sensibilizan sobre el valor del agua en la identidad de Guanajuato.

Tras un largo proceso de revisión, los integrantes del consejo directivo del SIMAPAG tomaron la decisión final y eligieron a los 3 ganadores y 3 finalistas de las categorías, primaria mayor y primaria menor.

El evento tuvo lugar en la plaza Allende y estuvo encabezado por la presidenta municipal, Samantha Smith, quien aplaudió el esfuerzo del SIMAPAG al llevar a cabo este concurso que promueve la imaginación, talento y, sobre todo, la conciencia sobre el cuidado del agua entre los niños guanajuatenses, señalando además que desde su gobierno se impulsan programas, educación ambiental y acciones que promueven un uso responsable y solidario del agua, ya que así también cuidan el futuro de Guanajuato.

Al evento asistieron la presidenta municipal, Samantha Smith, miembros del ayuntamiento, directivos del organismo operador, familias de los alumnos y público en general, quienes pudieron disfrutar de la exposición de los trabajos destacados.

Los triunfadores de esta edición son:

Categoría Primaria Menor

1er lugar: Jorge Obed Palacios Valtierra (Escuela Miguel Hidalgo).

2do lugar: Sofia Saori Moreno Araujo (Escuela Luis González Obregón).

3er lugar: Claudia Romina Diaz Tinoco (Escuela Juan B. Diosdado).

Categoría Primaria Mayor

1er lugar: Noe Santiago López Pérez (Escuela Juan Bautista Morales).

2do lugar: Camila Rodríguez Laredo (Escuela Juan B. Diosdado).

3er lugar: Patricia Aguilar Gómez (Escuela Pípila).