Guanajuato: casi todo el cabildo se va a España

Guanajuato.- La presidenta municipal, Samantha Smith, se va a la Feria Internacional de Turismo 2026, a realizar en Madrid, España, del 21 al 25 de enero de 2026. Van 30 personas más, entre líderes empresariales, personas propietarias de negocios del ramo e integrantes del ayuntamiento. En el grupo van 10 ediles, integrantes de los diferentes partidos.

El día 19 protesta, Samantha Smith, informó, rendirá protesta como presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades patrimonio Cultural en un acto que será en la embajada de México ubicada en Madrid, España. Por la tarde será presentada la delegación de Guanajuato.

México es el país invitado de honor a esa feria y acudirán representantes de 12 municipios, según información previa del gobierno del estado.

Samantha Smith también dio a conocer que el día 22 serpa presentada “una ruta” en la que se promoverá el turismo para los municipios de Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

Respecto a las personas asistentes del municipio capitalino, destacó que irán integrantes del Consejo Municipal de Turismo, de la Asociación de Hoteles y la de Bares, así como otras personas propietarias de negocios del ramo, para hacerse promoción.

Respecto a personas integrantes del municipio, dijo que hasta ahora se ha confirmado la asistencia de 10 integrantes del cabildo. Tanto los particulares como las personas representantes populares, aclaró, solventarán sus gastos, al igual que los de ella.

La alcaldesa señaló que sólo se pagarán los accesos a la feria y que quizá sólo se cubran los viáticos de la regidora Liliana Preciado, quien es presidenta de la Comisión de Turismo en el cabildo. Precisó que como cada persona se paga su viaje y ha reservado vuelos y hospedaje por su cuenta, unos se irán primero que otros.

No opinó respecto a la posibilidad de que, como sucedió el año pasado, haya regidores o regidoras que se paseen por otros lugares, pero recalcó que cada quien pagará su estancia y movilidad. Respecto al trabajo de comisiones, señaló que las y los regidores se pondrán de acuerdo para la realización de las sesiones.