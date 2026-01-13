Cuerámaro requiere mayor respaldo estatal

Cuerámaro, Guanajuato.- Con la llegada de un nuevo año, el presidente municipal de Cuerámaro, Humberto Hernández, conocido como el “Profe Beto”, manifestó su expectativa de que el 2026 el gobierno estatal apoye al municipio y se detonen obras prioritarias.

En entrevista, el alcalde señaló que durante el año anterior el apoyo estatal fue limitado a únicamente tres o cuatro acciones, por lo que confió en que en este nuevo ciclo exista una participación más amplia que permita avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo del municipio.

“Esperemos que este año haya una mayor participación del Gobierno del Estado. Yo lo visualizo como un año bueno para Cuerámaro, dentro de los proyectos que tenemos planteados”, expresó el edil.

Hernández informó que en breve sostendrá una reunión con representantes del Gobierno estatal, encuentro del cual dependerá conocer con mayor certeza el número y alcance de los proyectos que podrían ser respaldados de manera conjunta.

En cuanto al escenario ideal de apoyo, el presidente municipal consideró que, aunque en años anteriores la participación estatal era mayoritaria, actualmente un esquema de aportación “peso a peso” sería sumamente favorable para el municipio.

Respecto a las obras prioritarias para 2026, el “Profe Beto” subrayó que la atención se centrará en resolver problemáticas históricas que ya no pueden postergarse. Entre ellas destacó la conclusión del colector y la rehabilitación del sistema de drenaje en la cabecera municipal, el cual, dijo, se encuentra colapsado en un 50 a 60 por ciento.

“Son problemas que se dejaron de antaño y que hoy apremian. Muchas veces tienes que hacer a un lado otros proyectos para darle solución a estas necesidades básicas de Cuerámaro”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde reiteró que su administración priorizará la atención a estas obras urgentes, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población y sentar bases sólidas para el desarrollo del municipio en el 2026.