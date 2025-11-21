Premia gobierno capitalino a deportistas guanajuatenses sobresaliente

Guanajuato, Gto.- El gobierno capitalino galardonó a 7 deportistas con el Premio Municipal del Deporte 2025 en un acto realizado en el parque Aguilar y Maya.

La presidenta municipal, Samantha Smith, destacó que este año el deporte en la capital vivió su mejor momento en la historia reciente con la millonaria inversión para la construcción y rescate de espacios deportivos, además de la continua entrega de becas y apoyos que se vio reflejada en las más de 65 medallas obtenidas en competencias nacionales e internacionales.

Los deportistas guanajuatenses premiados fueron:

– Magdalena Arellano Morelos, en la categoría de Entrenadora.

– Juan José Alvarado, en la categoría de Arbitro/Juez Deportivo.

– Guadalupe Escobedo Gómez, en la categoría de Deportista Adaptado.

– German Cortés Gutiérrez, en la categoría de Deportista Adulto Mayor.

– Laura Álvarez Ramírez, en la categoría de Promoción Deportiva

– Jessica Patricia Rodríguez Galván, en la categoría de Trayectoria Deportiva

– Mariana Lissete Narváez Dardón, en la categoría de Deportista Convencional

La directora de la Consejo Municipal del Deporte (COMUDEG), Nayeli Vega Dardón, comentó que este premio refleja el trabajo en conjunto de instituciones, entrenadores, asociaciones, familias y deportistas, ya que todos suman para fortalecer el deporte en el municipio y construir bienestar para la comunidad.

Además de los 7 premios, también fueron entregados 34 espacios deportivos ubicados en diferentes zonas del municipio, las cuales tienen como objetivo reconocer y apoyar el desarrollo de atletas, entrenadores y talentos deportivos de la capital.