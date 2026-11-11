Precio del dólar hoy 11 de noviembre en México: prevén volatilidad y ajustes para el cierre de 2026

Ciudad de México.- El dólar estadounidense cerró la jornada financiera en 18.61 pesos mexicanos, lo que representa un retroceso marginal del 0.09% en comparación con la sesión previa (18.63 pesos), de acuerdo con indicadores financieros de Dow Jones.

Con este movimiento, el tipo de cambio liga jornadas con tendencia a la baja, acumulando un descenso del 0.07% en el balance semanal, aunque conserva un avance interanual del 2.42%. Asimismo, el indicador de volatilidad se ubicó en un 10.29%, cifra superior a la referencia anual del 8.33%, lo que refleja un entorno de fluctuación constante en el mercado cambiario.

Perspectivas económicas y proyecciones para 2026

Especialistas financieros señalan que el desempeño de la moneda nacional durante 2026 estará influenciado por la atracción de capitales vinculados al nearshoring, el flujo de divisas previsto por la celebración del Mundial de Fútbol 2026 y las eventuales flexibilizaciones en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

No obstante, elementos como el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional —con previsiones de crecimiento entre 1.15% y 1.4%—, la revisión del T-MEC y las dinámicas arancelarias en la región mantendrán la volatilidad.

De acuerdo con diversos organismos y firmas del sector bancario, las estimaciones para el tipo de cambio al cierre de 2026 proyectan los siguientes rangos:

Banorte: 19.30 pesos por dólar.

19.30 pesos por dólar. Secretaría de Hacienda (SHCP): 19.70 pesos por dólar.

19.70 pesos por dólar. Citi México: Entre 19.50 y 20.20 pesos por dólar.

Entre 19.50 y 20.20 pesos por dólar. Encuesta Banco de México (Banxico): Entre 20.00 y 20.50 pesos por dólar.

Por su parte, sondeos de la agencia Reuters ubican la cotización proyectada dentro de la mediana histórica registrada durante la última década, periodo en el que la paridad peso-dólar ha fluctuado en un rango de entre 16.00 y 22.00 pesos.